Şehit aileleri bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti
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Şehit aileleri bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti

Şehit aileleri bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti Ramazan Bayramı'nın birinci gününde korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti.

24.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:55

Şehit aileleri bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti

ANKARA - Ramazan Bayramı'nın birinci gününde korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yayılımını engellemek için çeşitli tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında arefe günü dahil olmak üzere Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Her bayram şehitliği ziyaret eden şehit yakınları ise bayramın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek şehitliğe gelen aileler, evlatlarının kabirleri başında dua etti. Şehit yakınları ayrıca şehitlikte bayram şekeri ve kolonya dağıttı.

Hakkari'de şehit olan Melih Garip Ünsal'ın annesi Münevver Ünsal, sürekli oğlunu ziyarete geldiğini belirterek, "O bize gelemiyor artık, biz görevimizi yapıyoruz. Bize izin verdiği için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kendilerine şehitliğe gitme izni verdiği için Bakan Soylu'ya teşekkür eden Ünsal, "Çocuğumun adını yaptırılan bir okula verdiler. Çok teşekkür ederim. O da benim evladım. Görürsem de öpeceğim" diye konuştu.

Tunceli'de şehit olan Yılmaz Güneş'in annesi Aysel Güneş ise, şehitlikteki ilk bayramları olduğunu ifade ederek, "İlk bayramımız, çok zor. Mekanı cennet olsun" dedi.

Diyarbakır Sur'da gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, oğlunun kabrinin bulunduğu Cebeci Şehitliği'yle karşı karşıya yaşadığını aktararak, "Bu sene çok buruğum. Şehitlik yaz kış hiç boş kalmazdı. Sabah saat 9-10'da başlar, akşam 5'e kadar hiç boş kalmaz. 18 Mart'ta bile burası bomboştu. Bu beni çok duygulandırdı. Kadir gecesinde çok kalabalık olur ama o gün çok buruk geçti. Allah'ın izniyle Rabbim bizi bu salgından kurtarsın" şeklinde konuştu.

Şehit aileleri bayramın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti

Kaynak: İHA

Manşet

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