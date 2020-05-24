Şehit aileleri bayramın ilk günü evlatlarının kabrine gitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit aileleri bayramın ilk günü evlatlarının kabrine gitti

Siirt'te şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, evlatlarının kabirlerini ziyaret etti, dua edip gözyaşı döktü.

24.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:31

Siirt'te şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, evlatlarının kabirlerini ziyaret etti, dua edip gözyaşı döktü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokagˆa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan s¸ehit yakınlarının kabir ziyaretlerinde, Vefa Sosyal Destek Grubu yardımcı oldu.

Kooperatif Mahallesinde oturan 43 yaşındaki Asuman İlbaş, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak çocukları Beyza, Kadir ve Davut ile şehit eşi Davut İlbaş'ın kabrine gitmek istediğini iletti.

Vali Al Fuat Atik'in talimatıyla araç tahsis edilen aile evlerinden alınarak şehit Jandarma Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın Zevye Mezarlığına götürüldü.

Mezarlıkta dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Ekiplere teşekkür eden şehidin eşi İlbaş, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır mezarlık ziyareti gerçekleştiremediklerini belirterek, "Aradan geçen sürede eşimi unutamıyorum. Onsuz geçen her gün büyük bir ızdırap içinde geçti. Devlet bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Valimiz Ali Fuat Atik'e teşekkür ediyorum. Şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadı, darda bırakmadı. Allah Devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi ve aynı zamanda şehit çocuğu Rıdvan Aldemir ise, "Ramazan ayının başında şehit Davut İlbaş'ın annesi 80 yaşındaki Dürri İlbaş'ı da oğlunun mezarına getirdik. Bugün de bayram dolayısıyla bizleri arayan şehit eşi ve çocuklarını mezarlığa getirdik. Kur'an okuduk dua ettik. Şehitlerimizin emaneti bizim emanetimizdir." ifadelerini kullandı.

Grup üyesi Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan da şehitlerin emanetine her zaman sahip çıktıklarını belirtti.

Şehit aileleri bayramın ilk günü evlatlarının kabrine gitti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Haber
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haber
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Aydınlatma direğinden çıkan yangın, villalara 15 metre kala söndürüldü
Aydınlatma direğinden çıkan yangın, villalara 15 metre kala söndürüldü
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Şehit aileleri bayramın ilk günü evlatlarının kabrine gitti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 18:32:06. #1.14#
title