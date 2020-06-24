Şehit aileleri başsavcıyı şehitlikten dualarla uğurladı
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Şehit aileleri başsavcıyı şehitlikten dualarla uğurladı

Adana'da Kozan ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil'in Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak atanması üzerine Kozanlı şehit aileleri Başsavcı Yeşil'i şehitlikten dualarla uğurladı.

Şehit aileleri başsavcıyı şehitlikten dualarla uğurladı
24.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:06

Adana'da Kozan ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil'in Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak atanması üzerine Kozanlı şehit aileleri Başsavcı Yeşil'i şehitlikten dualarla uğurladı.

Kozan Asri Mezarlığında bulunan polis ve garnizon şehitliğinde polis memuru Şehit Arda Can'ın babası Serdar Can ve şehit aileleri görev yeri değişen Başsavcı Mustafa Yeşil'den helallik isteyerek şehitler için Kuran okutuldu. Kozan Hoşkadem Camii İmamı Abdurrahman Yılmaz vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden tüm güvenlik güçlerine ve ebediyete intikal eden şehitler için dualar etti.

Şehitliğe gelen Fırat Kalkanı Operasyonunda Şehit Ziya Özkozanoğlu'nın annesi Hatice Özkozanoğlu şehitlikte bulunan tüm şehit mezarlarını tek silerek dualar etti duygusal anlar yaşandı.

Görev yeri değişen Başsavcı Mustafa Yeşil şehit ailelerine teşekkür ederek duygusal anlar yaşadı. Kozanlı şehitlerin mezarlarına tek tek gül bıraktı.

Şehit Ardacan'ın babası Serdar Can Kozan'da 3 yıldır görev yapan Başsavcı Mustafa Yeşil'in her zaman şehit aileleri yanında olduğunu ifade ederek görev yerinde başarılarla muvaffak olması temennisinde bulundu.

Duaların ardından başsavcı dualarla şehitlikten görev yerine uğurlandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

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