Şehit Aileleri Başkan Gül'ü Ziyaret Etti

Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül'ü makamında ziyaret etti.

Bir süre önce gerçekleştirilen genel kurul toplantısının ardından göreve yeni seçilen Başkan Galip Deniz ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Zeki Gül'ü makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Belediye Başkanı Zeki Gül ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz'e ve yeni yönetimine başarılar diliyorum" dedi. - ÇORUM