Şehit Aileleri, Barış Harekâtı'nın Yıl Dönümünde Bir Araya Geldi

KIBRIS Barış Harekatı'nın 44'üncü yılında, şehit aileleri, harekat sırasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı Beşparmak Dağları Atak Tepe'de bir araya geldi.

Barış Harekatı sırasında Türkiye ile iletişim kurmak için Saint Hillarion Kalesi'nin de bulunduğu Atak Tepe'ye telefon istasyonu kurmak için çıktıkları sırada şehit olan Muharebe Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Gümüş, Muharebe Çavuş Zeki Alpsoley ve Muharebe Onbaşı Ülkü Akbulut'un aileleri, 44 yıl sonra bir araya geldi. Kıbrıs Araştırmacısı ve Kıbrıs Şehitleri Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, Atak Tepe'de yaşananlarla ilgili olarak, 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece önemli bir mücadele verildiğini söyledi.

Şehit Astsubay Bayram Gümüş'ün oğlu Ali Gümüş ise babasının kahramanca savaştığını ancak Rumlar tarafından hunharca katledildiğini kaydetti. Ali Gümüş, "Savaşın da bir namusu vardır. Burada savaş suçu işlendi. Babama ve kahraman iki askere yapılan işkencelerin hesabını soramıyoruz" dedi. Muteber Gümüş ise eşi Astsubay Bayram Gümüş'ün şehit edildiği yere gelmenin kendisi için zor olduğunu, çok acılar çektiklerini söyledi. Şehidin kızı Serpil Tıkıç, babası ile gurur duyduğunu ifade etti.

Şehit Zeki Alpsoley'in annesi Şükriye Alpsoley yaşadığı hüznü dile getirirken, Şehit Ülkü Akbulut'un ağabeyi Adil Akbulut, Kıbrıs'ta barış için mücadele verildiğini hatırlattı.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Adil Çümen de Atak Tepe'de zorlu bir mücadele verildiğini anlattı. - Girne