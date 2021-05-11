Şehit aileleri, arife ve bayramın ilk günü şehitlik ziyareti yapabilecek
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Şehit aileleri, arife ve bayramın ilk günü şehitlik ziyareti yapabilecek

Şehit aileleri, arife ve bayramın ilk günü şehitlik ziyareti yapabilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen 'Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri' konulu genelge kapsamında şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen 'Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri' konulu genelge kapsamında şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bakanlıktan 81 il valiliğine gönderilen genelgede, şehitlerin aileleri için dini bayramlar dolayısıyla gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi. Devlet olmanın temel sorumluluğunun, şehit ailelerinin bu haklı taleplerine salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak, karşılık vermek ve gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramının birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak. Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek. Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak. Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak. Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
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