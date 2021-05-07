Şehit Ahmet Asan için Hatmi Şerif duası yapıldı

Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan ve 2 Mayıs tarihinde toprağa verilen Uzman Çavuş Ahmet Asan için Kütahya'nın Emet ilçesindeki şehit evinde Hatm-i Şerif duası yapıldı.

Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan ve 2 Mayıs tarihinde toprağa verilen Uzman Çavuş Ahmet Asan için Kütahya'nın Emet ilçesindeki şehit evinde Hatm-i Şerif duası yapıldı.

Emet İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Pençe -Yıldırım harekatında şehit olan ve 2 Mayıs tarihinde toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için okunan Hatmi Şerifler için dualar yapıldı. İlçe halkımızın, din görevlilerimizin ve Avrupa'da bulunan hemşerilerimizin okumuş olduğu 173 Hatm-i Şerifin, Yasini Şeriflerin, İhlası Şeriflerin duası Müftümüz İsmail Çınar hocamız tarafından şehit ailemizin evinin önünde, Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı