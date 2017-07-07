Şehit Ahi İçin Mevlit Okutuldu

Özalp ilçesinde teröristlerce şehit edilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi için mevlit programı düzenlendi.



Ahi için Boğazkesen Mahallesi'nde düzenlenen mevlit programına, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İbrahim Bayır, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ahi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Mevlit programında yemek verildi ve şehit Ahi için dua edildi.



Programa katılanlar, terör örgütü PKK'yı lanetledi.