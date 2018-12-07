Şehit Abuzer Doğan'ın İsmi Okula Verildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Beyoğlu Ortaokulunun ismi, Şehit Abuzer Doğan Ortaokulu olarak değiştirildi.

İlçeye bağlı Beyoğlu Mahallesinde 2014'te eğitim öğretime başlanan Beyoğlu Ortaokuluna, törenle şehit Abuzer Doğan'ın adı verildi.

Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, törende yaptığı konuşmada, şehitliğin çok ulvi bir makam olduğunu, bunun herkese nasip olmadığını söyledi.

Şehit Abuzer Doğan'ın isminin artık bu okulda yaşayacağını dile getiren Saltaş, "Siz gençler şehitlerimize sahip çıktıkça, birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza ettikçe yarınlara daha huzurlu ve güvenli bakacağımıza inanıyorum. Şehit ailelerimizi sürekli ziyaret edin. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirin." dedi.

Şehidin eşi Ayşe Doğan ise eşi hayattayken asker eşi olmaktan gurur duyduğunu, şimdi de bu vatan uğruna şehit düştüğü için şehit eşi olmaktan gurur duyduğuna dikkat çekti.

Eşinin çocukları çok sevdiğini dile getiren Doğan, "Görevde dahi çantasındaki kumanyasından çocuklarla paylaşırdı. Onların mutluluklarını paylaşırdı. Eşimin adı, bu okulda yaşayacak. Bize bu gururu yaşattığınız için başta Kaymakamımız Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkanımız Osman Okumuş'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törende, şehidin özgeçmişinin okunduğu ve fotoğraflarla onu anlatan slayt gösterimi sırasında duygusal anları yaşadı.

Okuldaki isim değişikliği törenin ardından Kaymakam Saltaş ve Belediye Başkanı Okumuş, şehidin hasta olan annesi Nuriye Doğan'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Abuzer Doğan, 28 Mayıs 2009'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, dağlık arazi kesiminde gerçekleştirilen operasyon esnasında kayadan düşerek şehit olmuştu.