Şehirleşme arttı demircilik bu mesleğe ilgi azaldı

Trabzon'da hızlı yapılaşma yüzünden ekili alanlar azalınca demircilik mesleği de bitme noktasına geldi

Tarla, bahçelerin yerini beton binalar alınca tarım aletleri yapan demirciler de bundan nasibini aldı

TRABZON - Ülkemizde son yıllarda özellikle şehirlerdeki yapılaşma nedeniyle tarım alanlarının sayısı hızla azaltırken bazı meslek grupları da bundan olumsuz şekilde etkileniyor.

Trabzon merkezde eskiden çiftçiler bahçe ve tarlalarda demirciler tarafından yapılan bel ve kazmaları kullanılırken son yıllarda hızlı yapılaşma nedeniyle bu alanların azalarak yerini beton binalara bırakması demircilerin işini durma noktasına getirdi.

Trabzon'da dededen kalma üç kuşaktır demircilik mesleğini icra eden 40 yıllık demirci ustası Murat Sevinç, artık kimsenin tarlaya gitmediğini belirterek buna bağlı olarak da işlerinin artık bitme noktasına geldiğini söyledi.

Trabzon'un Büyükşehir olmasının ardından imarlaşmayla birlikte beton binaların arttığına dikkat çeken Sevinç, Ortahisar ilçesinde bir zamanlar 10 kadar olan demirci dükkanından sadece 2 tanesinin ayakta kaldığını söyledi.

Tarlaların bellenme dönemi olan 3. ve 4. ayda yaklaşık 150 kadar bel yaptıklarını şimdi ise bu sayının iki elin parmağını geçmediğini belirten Sevinç, "Bu mesleği üç kuşaktır sürdürüyoruz. Birinci kuşak büyük babam, ikinci kuşak babam, üçüncü kuşak da benim. Eskiden bel, kazma, orak çok yapardık. Günde 10-15 tane sadece bel tamiri için gelen olurdu. Bunun yanında kazmalar, baltalar çok daha fazlaydı. Sayı bayağı vardı. Dükkanda 3 kişi çalışırdık. 40-50 yıl önce şehir merkezinde yaklaşık 10 dükkan vardı. Şimdi 2 tane kaldı. İşlerimiz ise genelde yüksek kesimlerde tarla işiyle uğraşanların tamir için getirdikleri oraklar, beller ve kazalara kaldı. Eskiden sahil kesime yakın yerler domates, salatalık bahçesiydi. Şimdi yapılaşma olduğu için maalesef ekili alanlar kalmadı. İmar, yapılaşma Trabzon'un verimli arazilerini bitirdi. Özellikle büyükşehir olduktan sonra şimdi imar barışı da çıkınca artık her yer binalarla doldu. İşlenebilir arazi sayısı çok azaldı. Dolayısıyla bizim işimizde bundan olumsuz yönde etkilendi. Artık kapatma noktasına geldik diyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA