AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2018'de de büyümeye devam edeceğiz. Özellikle ilk çeyrekle ilgili öncü göstergelere baktığımız zaman yüksek büyümenin devam ettiğini görüyoruz. 2018'de, büyümede yüzde 5,5 hedefliyoruz. İhracatta geçen yıl 157 milyar doları bulmuştuk, 2018'de 170 milyar dolar hedefimizi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Yılmaz, Adana Öğretmenevi'nde partililerin katılımıyla düzenlenen Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu'nda yaptığı konuşmada, 2016'da yaşanan hain darbe girişiminden sonra Türkiye'nin çok kısa sürede toparlandığını söyledi.

Geçen yıl yüzde 7,4'lük büyüme yakaladıklarını ifade eden Yılmaz, "Bunun darbe girişiminden sonra gerçekleşmiş olması, içeride ve dışarıda terör saldırılarıyla mücadele ettiğimiz bir dönemde başarılması ayrıca anlamlı." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin çok dayanıklı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl yüzde 7,4 büyüdük. Bu büyüme bizi G20'de bir numara yaptı. Çin ve Hindistan'daki büyüme hızını da geçtik ve G20 ülkeleri arasındaki en hızlı büyüyen ülke Türkiye oldu. OECD ve AB çerçevesine baktığınızda da ikinci en büyük büyüme hızına sahibiz. Orada İrlanda bizden biraz daha yüksek ama o da küçük bir ekonomi. Türkiye ekonomisinin geçen yıl gösterdiği büyüme performansı gerçekten çok çok yüksek düzeyde."

Geçen yılki büyümenin, tahminlerin ötesinde gerçekleştiğinin altını çizen Yılmaz, tüm sektörlerin buna katkı verdiğini anlattı.

- "2018'de de büyümeye devam edeceğiz"

Yılmaz, ekonomideki gelişmeler hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatımız geçen sene 157 milyar doları aştı. İkinci en yüksek ihracatı sağlamış olduk. Ekonomimizin büyüklüğü 3,1 trilyon liraya yükseldi. Yatırımlarımızın büyüklüğü 900 milyar lirayı aştı. Bunun çok büyük bir kısmı da özel sektör yatırımı. 2018'de de büyümeye devam edeceğiz. Özellikle ilk çeyrekle ilgili öncü göstergelere baktığımız zaman yüksek büyümenin devam ettiğini görüyoruz. 2018'de, büyümede yüzde 5,5 hedefliyoruz. İhracatta geçen yıl 157 milyar doları bulmuştuk, 2018'de 170 milyar dolar hedefimizi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İstihdam olarak baktığımızda da en az bir milyon istihdam hedefliyoruz."

Gençler ve kadınlara yönelik istihdam çalışmalarının da sürdüğünü belirten Yılmaz, kamu yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Cevdet Yılmaz, temeli atılan Akkuyu NGS'nin Türkiye'de teknolojiye sınıf atlatacak bir yatırım olduğuna işaret ederek, "22 milyar liralık bir yatırım. Bölgemizin bunu mutlaka bir fırsata dönüştürmesi lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ara mal ithalatı nedeniyle oluşan cari açığını, bunların Türkiye'de üretilmesiyle kapatılacağına vurgu yapan Yılmaz, Doğu Akdeniz'in de üretimle buna katkı yapacağını kaydetti.