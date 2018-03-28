AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, "Şehirlerin beklentilerinin Ankara'da ilgili bakanlıkların karar vermesi yerine yerelden, ortak akılla çıkması gerekiyor. Masa başı fikir yazmıyoruz. Ortak akılla, sizin fikirlerinizle yol haritası oluşturuyoruz." dedi.

Karagöl, bir otelde düzenlenen Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu'nda, 2017 yılından beri şehirlerin ekonomik beklentilerini masaya yatırdıklarını belirterek, Gaziantep'in bu kapsamda ulaştıkları 61'inci il olduğunu, nisan ayının sonuna doğru tüm şehirleri tamamlayacaklarını söyledi.

Şehirlerdeki ekonomik projelerin hayata geçirilmesi için istişarelerde bulunduklarını ifade eden Karagöl, şunları kaydetti:

"Şehirlerin fotoğrafını çekiyoruz, tamamlanması gereken projeleri öğrenmeye çalışıyoruz. Orta vadede yapılması gerekenleri, şehrin öne çıkması için hangi projelerin yapılması gerektiğini ve önündeki engellerin ne olduğunu öğreniyoruz. Sabah teşkilat mensuplarıyla toplandık. Sonrasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve akademisyenlerin fikrini aldık. Bize verdiğiniz fikirlerin, hayata geçirilmesi için güçlü bir iradenin olduğunu söylemek istiyorum. Anketlerle de halkın beklentilerini almaya çalışacağız."

Karagöl, buradan çıkacak fikirlerin yol haritası olacağını dile getirerek, "Şehirlerin beklentilerinin Ankara'da ilgili bakanlıkların karar vermesi yerine yerelden, ortak akılla çıkması gerekiyor. Masa başı fikir yazmıyoruz. Ortak akılla, sizin fikirlerinizle yol haritası oluşturuyoruz. O yüzden Gaziantep ile ilgili yol belirlemesi adına güzel bir toplantı oldu. Fikirlerinizi rahatlıkla dile getirin." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci de genel merkezlerinin forumla ilgili ciddi çalışmalar yaptığını ifade ederek, kentin hayallerini, beklentilerini masaya yatıracaklarını belirtti.