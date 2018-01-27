AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, "2019'dan itibaren Türkiye'nin yönetim sistemi değişiyor. Bundan sonra bakanlar siyasi kimlikli olmayacak. İcranın başındaki siyasi kimlik sadece cumhurbaşkanı olacak. Sizin belirlediğiniz hedefler cumhurbaşkanına takdim edilecek." dedi.

Kastamonu'da, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun ikinci bölümü, sanayiciler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fındıklı, Şerifebacı Öğretmenevi'ndeki forumda, 81 ilin tamamında benzer toplantılar yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirten Fındıklı, "Türkiye kalkınıyor, büyüyor, gelişiyor. Son çeyrekte yüzde 11,1 büyüme gerçekleştirdi. Mikro anlamda iller bu büyümeden nasibini alıyor mu, iller gerçekten bu büyümeyi hissetti mi? Büyümeden alınan paydan o şehirde yaşayan vatandaşlar, iş adamları STK'lar ne kadar memnun? Bunu inceleyelim diye yola çıktık." ifadesini kullandı.

Toplantıyı iki bölümde gerçekleştirdiklerini dile getiren Fındıklı, şöyle devam etti:

"Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde programı belirledik. Toplantılarda 5 soru soruyoruz. Bu sorulara aldığımız cevapları harmanlayıp Ankara'ya götüreceğiz. Buradaki amacımız öncelikle yaptığımız hizmetleri gözden geçirmek. Ankara bu hizmetleri yaparken şehirlerin oraya özel problemlerini bazen hissedemiyor. Bunları ortaya çıkarmak istiyoruz. 2019'dan itibaren Türkiye'nin yönetim sistemi değişiyor. Bundan sonra bakanlar siyasi kimlikli olmayacak. İcranın başındaki siyasi kimlik sadece cumhurbaşkanı olacak. Sizin belirlediğiniz hedefler cumhurbaşkanına takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Kastamonu'yu artık bu yönde takip edecek."

Kastamonu'nun geleceğe dair beklentilerini ortaya çıkaracaklarını belirten Fındıklı, "Bu toplantılar aracılığıyla aldığımız fikirler doğrultusunda Kastamonu'nun gelecekteki beklentilerini ortaya çıkarmış olacağız ve aynı zamanda hükümet programı şekline dönüştüreceğiz. Hedeflerimizi birleştirmiş olacağız. Bunu sağladığımızda şehirlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyüme hızı artmış olacak." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir ile AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve partililer katıldı.