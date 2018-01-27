AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin kendi geleceğiyle ilgili bir operasyon olduğuna işaret ederek, "Bunun ekonomiye yansıması çok olumlu, veriler çok olumlu geliyor." dedi.

Kastamonu'da, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun ilk bölümü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Şerifebacı Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Forumun Kastamonu ayağını gerçekleştirmek için kente geldiklerini belirten Fındıklı, "Türkiye büyüyor. Büyüme illere nasıl yansıdı, iller bu büyümeden ne kadar pay aldı? Mikro anlamda şehirlerin ekonomisi, yatırımları hangi düzeye geldi? Bunun 81 ilde çalışmasını yapıyoruz." diye konuştu.

Fındıklı, toplantılarda 5 soru yönelttiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"İlk olarak, 15 yıl boyunca AK Parti iktidarda, bu süre zarfında Kastamonu'ya yapılan işlerden hangileri sizi en çok mutlu etti? İkinci soru ise devam eden işlerde aksayan yönler hangileri, hangi projeler öne çıkmalı? Üçüncü de 2019'dan itibaren yatırım programına girmesini istediğiniz projeler nelerdir? Dördüncü sorumuz ise bütün bu işleri yaparken en fazla hangi engellerle karşılaşıyorsunuz'Son olarak da önümüzdeki 15 yılda Kastamonu'nun geleceğini nasıl düşüyorsunuz'Bunu yapmamızdaki amaç sorunları, talepleri tespit edip, hızla bitirilmesini sağlamak. Çalışmayı Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz."

Benzer bir çalışmayı dünya ölçeğinde de yaptıklarına değinen Fındıklı, "Avrupa, Kafkaslar, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika olmak üzere 5 bölgede çalışma yapıyoruz. Her bölgenin iş dünyasından temsilcileri, ticari ataşesiyle bir araya geliyoruz. Ticari ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz diye görüşmeler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı

Fındıklı, Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini vurgulayarak, harekatın ekonomiye yansımasının olumlu olduğuna bildirdi.

Fındıklı, şunları kaydetti:

"Afrin harekatının 2. gününden itibaren önce dövizde bir sallantı oldu sonra düştü. Borsa rekor kırdı. Dünya bizi haklı görüyor. Dış politika öne çıktı, bilgilendirmelerimizi çok iyi yaptık. Dikkat ederseniz Amerika bile bir sağa, bir sola yatmak kaydıyla bu harekata karşı çıkamıyor. Hazmedebiliyorlar mı? O onların sorunu. Üstüne bir soda içsinler, hazmetsinler, o da onların sorunu. Kendi gücümüzü ortaya koyduk. Kendi geleceğimizle ilgili bu operasyonu yapıyoruz. Bunun ekonomiye yansıması çok olumlu, veriler çok olumlu geliyor."