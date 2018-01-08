AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, "Burada amacımız önce idareci durumunda olan Ankara'daki irade ile o iradeye destek veren ya da vermeyen bütün milletimizi kalbimize basmak ve onların istediği hizmetleri, onların gönlüne göre ayağına götürebilmek." dedi.



Boğa, partisince Artvin'de bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, Artvin'in geleceğiyle ilgili çok önemli bir faaliyet yaptıklarını belirterek, bu faaliyeti iyi değerlendirip ilin sorunlarını tartışarak sonuca gitme arzusunda olduklarını söyledi.



Daha önce katıldığı illerdeki toplantılarda, o ile 15 yıldan bu yana yapılan bazı hizmetlerin unutulduğunu tespit ettiğini dile getiren Boğa, "Çok şükür ki unutulacak kadar hizmet yapılmış." ifadesini kullandı.



Kars, Iğdır, Bolu, Artvin, Konya, Karaman, Çorum gibi çeşitli illerde çalışmalara katıldıklarını, oralarda illere götürdükleri hizmetleri gördüklerine dikkati çeken Boğa, şöyle devam etti:



"Ankara şunu arzu ediyor arkadaşlar; 'Tamam, ben hizmet götürdüm ama bu hizmetlerimin hangisinden şehir daha çok memnun oldu?' Bunu da test etmek istiyor. Şu anda devam eden projeler var, bunlardan hangisi bir an önce biterse şehri rahatlatır, burada yaşayan insanların yaşam standardına katkıda bulunur? Şimdiye kadar yapılanlar geçti, yapılmakta olanlar hızlandırılacak. Önümüzdeki dönem ilimiz için ne istiyoruz? Sizin istekleriniz bizim için çok önemli. 10 yıl sonra Artvin'i nerede görmek istersiniz, Artvin'de hangi projelerin hayata geçmesini istersiniz? Önümüzdeki nesiler için bu soruyu size sormuş olacağız."



Boğa, amaçlarının önce idareci durumunda olan Ankara'daki irade ile o iradeye destek veren ya da vermeyen bütün milleti kalplerine basmak ve onların istediği hizmetleri, onların gönlüne göre ayağına götürebilmek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Eğer siz Ankara'dan bir şey bekliyorsanız Ankara size şunu soruyor. Benden beklediklerinden ne kadar hoşlandın ve bundan sonra ne bekliyorsun? İşte çağdaş yönetim tarzı, bizim inancımıza uyan yönetim tarzı budur. AK Parti tarzıyla muhalefetin tarzı burada ortaya çıkıyor. Onlar laf olsun diye gelip siz burada ne istiyorsunuz diye sorabilir ama sizin verdiğiniz cevapları ve isteklerinizi uygulama imkanları yok. Bugün AK Parti'nin elinde sizin desteğinizle bunları uygulama imkanı var. Bu yüzden 'Şehirler bizden ne istiyor?' sorusunu sormaya geldik."



"Bu eylem planı sizin öncelikleriniz şeklinde planlanacak"



Şehirlerin ekonomik taleplerini alıp Ankara'ya götürerek bu talepler doğrultusunda bir eylem planı oluşturacaklarını kaydeden Boğa, "Bu eylem planı sizin öncelikleriniz şeklinde planlanacak. Her şey bir anda düzelmeyecek ama adım adım düzelerek gidecek. Sizin önceliklerinize göre hayata geçirilecek projelere öncelik verilerek Türkiye ve Artvin şartlarına uygun olarak hayata geçirilecek." dedi.



Boğa, Artvin ekonomisini ayakta tutan iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini de alacaklarını işaret ederek, bunun dışında genel merkezin 81 vilayette anket yaptıracağını ve vatandaşlara şehir adına beklentilerini soracağını söyledi.



En sonunda da bu verileri milletvekilleriyle değerlendirip rapor halinde Cumhurbaşkanı'na sunacaklarını anlatan Boğa, Cumhurbaşkanı'nın vereceği uygulama planı çerçevesinde de gerekli işlerin yapılacağını, Artvin'in bulunduğu seviyeye bir katkıları olursa karınca kararınca kendilerini mutlu hissedeceklerini sözlerine ekledi.



AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ise Artvin'in ekonomik sorunlarını devlet büyüklerine ilettiğini belirterek, program sayesinde bu sorunların tekrar ele alınıp çözüm için adımlar atılacağını umduğunu ifade etti.



Toplantı basına kapalı devam etti.