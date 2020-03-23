Şehirleri birbirine bağlayan kavşak boş kaldı - Şehirleri birbirine bağlayan kavşak boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından olan ve birçok ili birbirine bağlayan Afyonkarahisar Özdilek Kavşağı'nda trafik yoğunluğunda hiç olmadığı kadar düştü.

- Şehirleri birbirine bağlayan kavşak boş kaldı

AFYONKARAHİSAR - Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından olan ve birçok ili birbirine bağlayan Afyonkarahisar Özdilek Kavşağı'nda trafik yoğunluğunda hiç olmadığı kadar düştü.

Kara yollarının kesişme noktasında bulunan ve günde 90 bin aracın geçiş yaptığı Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu Korona virüs tedbirlerinin ardından ciddi oranda azaldı. Normal günlerde var olan günlük araç yoğunluğu bayramlarda 4 katına kadar çıkaran Afyonkarahisar'da Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları, termal ve SPA merkezlerinin kapanması, restoran ve dinlenme tesislerinde paket servis uygulamaları gibi tedbirler seyahat eden vatandaş sayısında da azalmaya neden oldu. Ramazan ve Kurban Bayramlarında 5 kilometre uzunluğundaki araç kuyruklarının oluştuğu Afyonkarahisar-İzmir kara yolundan 300 bin araç geçişi yaşanırken Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirlerin ardından gün boyunca geçen araç sayısı 21 bin araca kadar düştü. Geçiş yapan araçların ise büyük çoğunluğunu şehirlerarası otobüsler oluştururken, en çok geçiş yapan araçlar ise yük kamyonları olarak dikkat çekiyor. Özel otomobil sayısının ise oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA