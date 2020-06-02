Şehirlerarası Yolculuklarda Yeni Dönem Başladı
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Şehirlerarası Yolculuklarda Yeni Dönem Başladı

Corona virüsü önlemleri kapsamında 3 Nisan'da başlayan seyahat yasakları kademeli olarak kaldırılmış, yasaklı şehir sayısı 15 ile düşürülmüştü.

02.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:48

Corona virüsü önlemleri kapsamında 3 Nisan'da başlayan seyahat yasakları kademeli olarak kaldırılmış, yasaklı şehir sayısı 15 ile düşürülmüştü. 1 Haziran itibariyle 15 il için devam eden seyahat yasağı tamamen kalktı. Şehirlerarası otobüsler de yeniden seferlerine başladı

Şehirlerarası Yolculuklarda Yeni Dönem Başladı

Güncel Manşet

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