Şehirlerarası Yolculuklarda Yeni Dönem Başladı Corona virüsü önlemleri kapsamında 3 Nisan'da başlayan seyahat yasakları kademeli olarak kaldırılmış, yasaklı şehir sayısı 15'e düşürülmüştü.

Corona virüsü önlemleri kapsamında 3 Nisan'da başlayan seyahat yasakları kademeli olarak kaldırılmış, yasaklı şehir sayısı 15'e düşürülmüştü. 1 Haziran itibariyle 15 il için devam eden seyahat yasağı tamamen kalktı. Şehirlerarası otobüsler de yeniden seferlerine başladı