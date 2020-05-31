Şehirlerarası Yolculuklarda Seyahat İzin Belgesi Zorunluluğu Kaldırıldı!
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Şehirlerarası Yolculuklarda Seyahat İzin Belgesi Zorunluluğu Kaldırıldı!

İçişleri Bakalığı tarafından yapılan açıklamada, şehirler arası yolculuklardaki seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Şehirlerarası Yolculuklarda Seyahat İzin Belgesi Zorunluluğu Kaldırıldı!
31.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:50

İçişleri Bakalığı tarafından yapılan açıklamada, şehirler arası yolculuklardaki seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Seyahat İzin Belgesi Kaldırıldı!

Uzunca bir süredir etkisi altında olduğumuz Koronavirüs, ülkemizde büyük önlemler almaya yol açtı. Sokağa çıkma yasakları, birçok iş yerinin ve mesire alanının kapatılması ve şehirlere giriş çıkışların yasaklanması gibi önlemler hayatımızda uzunca bir süredir var. Ancak bu önlemler artık yavaş yavaş kaldırılıyor.

28 Mayıs Perşembe günü, büyükşehir statüsündeki 14 il için uygulanan seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibarı ile kaldırılacağı bildirildi. Bu doğrultuda şehirlerarası toplu taşıma araçları ile yapılacak seyahatlarde izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Bu seyahatlerde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod aldıktan sonra biletlemeler yapılacak.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanan giriş-çıkış kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren sonlandırılıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgesi almaları ve gidecekleri ilden en az bir ay dönmemeleri şartı ile uygulanan seyahat izni uygulamasına devam edilecek.

18 yaş ve altı gençler ve çocuklar için ise yanlarında veli veya vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapmalarına olanak sağlandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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