Şehirlerarası yolcu taşıyan 27 araca ceza Gaziantep'te polis ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 688 aracı denetleyerek, 27 araç ve sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep'te polis ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 688 aracı denetleyerek, 27 araç ve sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep'te polis 20 ayrı ekip ve 40 personelin katılımıyda 3 gün süren uygulamalarda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 688 araç ve sürücüsünü denetledi. Denetimlerde Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal eden 27 araç ve sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, denetimlerin süreceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA