Şehirlerarası yolcu taşıtlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim - Haberler
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Şehirlerarası yolcu taşıtlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehirlerarası yolcu taşıtlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirlerarası yolcu taşıyan taşıtlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirlerarası yolcu taşıyan taşıtlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 4-6 Şubat tarihleri arasında şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. Denetimlerde 47 bin 1 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği aktarılırken, 173 kişinin takograf kullanmadığı, 130 sürücünün çalışma/dinlenme saatlerine uymadığı, 49 sürücünün SRC belgesiz/Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmadan araç kullandığı, 151 sürücünün hız sınırı ihlali yaptığının belirlendiği belirtildi. 123 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, tespit edilen bin 593 kural ihlaline ise işlem uygulandığı kaydedildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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