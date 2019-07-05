Şehirlerarası yolcu otobüslerine denetim

Balıkesir'de Şehirlerarası yolcu otobüslerine Trafik ekiplerince denetim yapıldı. Trafik ekipleri 34 araç ve sürücüsüne 6 bin 201 lira idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince trafik kazalarını en aza indirmek, sürücülerin trafik kurallarına uyma bilincini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla "Özel Denetim 36-Şehirlerarası Yolcu Taşıyan" adı altında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, 797 araç ve sürücüsü denetlendi. 34 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden 6 bin 201 Lira idari para ceza cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA