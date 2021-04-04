Şehirlerarası ulaşım firmalarından Kılınç'a teşekkür
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Şehirlerarası ulaşım firmalarından Kılınç'a teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şehirlerarası ulaşım firmalarından Kılınç'a teşekkür

Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren şehirlerarası otobüs firmaları ile kooperatif sahipleri, pandemi sürecinde sektöre verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.

Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren şehirlerarası otobüs firmaları ile kooperatif sahipleri, pandemi sürecinde sektöre verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.

Pandemi sürecinden en olumsuz şekilde etkilenen sektörlerin başında gelen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri, pandemi sürecindeki desteklerinden dolayı Başkan Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Kılınç'la bir süre sohbet eden firma yetkilileri, pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verip, bu sorunları aşma noktasında verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Korona Virüs salgınından dolayı dünya genelinde tüm ülkeler ekonomik anlamda zor günler geçirdi. Dünyayı etkisi altına alan bu sıkıntı ülkemizdeki bazı sektörleri de vurdu. Bu sektörlerden bir tanesi olan şehirlerarası ulaşım firmalarının kıymetli yöneticilerine yaptıkları ziyaretten ötürü teşekkür ediyorum. Hala içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreci en az hasarla atlatmak için Adıyaman Belediyesi olarak bizde gücümüz yettiğince halkımızın yanında olmaya çalıştık ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Çünkü Adıyaman'ımıza hizmet eden ve tanıtımına katkı sunan herkese kapımız da gönlümüzde sonuna kadar açık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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