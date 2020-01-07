Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları
Haberler » Güncel » Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları - Haber

Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılında 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.

07.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:20
Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılında 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, terminalde 2019'da 4 farklı noktada yapılan aramalarda 769 kesici delici alet, 51 silah ve 15 göz yaşartıcı sprey ile 3 kelepçe ele geçirildi.

ve UlaşımPark güvenlikleri, geçen yıl toplam 13 bin 363 kaçak pişmaniye yakaladı. Zabıta ile koordineli çalışan UlaşımPark güvenlik birimi, 4 farklı noktada 7 gün 24 saat hizmet sağlayarak 69 kamerayla terminalde faaliyet yürütüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler