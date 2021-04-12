Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı olan iller nereler? Ramazan'da şehirler arası seyahat var mı?

Artan koronaviürs vaka sayılarında yaşanan artış kısıtlamaları beraberinde getirdi. Ramazan ayı boyunca işletmelere kısıtlama getirildi. Peki, Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı olan iller nereler? Ramazan'da şehirler arası seyahat var mı?

Artan koronaviürs vaka sayılarında yaşanan artış kısıtlamaları beraberinde getirdi. Ramazan ayı boyunca işletmelere kısıtlama getirildi. Peki, Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı olan iller nereler? Ramazan'da şehirler arası seyahat var mı?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının 55 bini görmesinin ardından yeniden kısıtlamaların artırılacağı konuşuluyor. Gözler pazartesi günü toplanacak Kabine toplantısına çevrilirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan'dan Ramazan bayramıyla ilgili tatil planları olanları üzecek haber geldi. Şehirler arası seyahat yasağının geri gelebileceğini belirten Prof. Dr. Çalışkan, Ramazan ayında sokağa çıkma kısıtlaması sürelerinin de değiştirilebileceğini söyledi.

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI VAR?

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Sokağa çıkma yasağı olan günlerde özel araçla şehirler arası seyahat yapabilmek için E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak mecburi.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL