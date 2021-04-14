Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı
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Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hususi araçlarla şehirlerarası seyahat yasağı kontrolleri Eskişehir'de de yapılmaya başlandı, izin belgesi olmayanlara idari para cezası uygulandı.

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hususi araçlarla şehirlerarası seyahat yasağı kontrolleri Eskişehir'de de yapılmaya başlandı, izin belgesi olmayanlara idari para cezası uygulandı.

Dün yapılan kabine toplantısında korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kısmi kapanma dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ramazan ayında uygulanacak olan ek tedbirler, bugün itibariyle saat 19.00'da yürürlüğe kondu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması aynen devam ederken, hafta içi 21.00 ile 05.00 arası uygulanan kısıtlamada değişiklik yapıldı. Ramazanın ilk iki haftası için 19.00 ile 05.00 arası uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla toplu iftar ve sahurların önüne geçilmiş oldu. İlave tedbirlerle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatler içinde hususi araçla şehirlerarası yolculuklar da kısıtlandı. Uygulanmaya başlanan kısıtlama ile tüm illerinde giriş ve çıkışlarında sokağa çıkma saatleri içinde kontrol noktalarında araçlar durdurulmaya başlandı. Kontrollerde araçta bulunan kişilerin kimlik kontrolleri ve seyahat izin belgeleri sorgulandı. Eskişehir'de gerçekleştirilen kontroller İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilirken, olabildiğince eksiksiz şekilde araç kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde şehirlerarası seyahat izin belgesi olmayan kişilere idari para cezası uygulandı.

Kontroller sabah saat 05.00'a kadar devam edecek. - ESKİŞEHİR

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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