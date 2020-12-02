Şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı? Ne zaman şehirlerarası seyahat kısıtlaması olacak?
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Şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı? Ne zaman şehirlerarası seyahat kısıtlaması olacak?

02.12.2020 19:22 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:25
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı? Ne zaman şehirlerarası seyahat kısıtlaması olacak?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen yeni kısıtlamalarla ilgili kılavuz yayımlandı. Kılavuzda yeni kısıtlamalarla ilgili vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlandı. Peki Şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı? Ne zaman şehirlerarası seyahat kısıtlaması olacak?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen yeni kısıtlamalarla ilgili kılavuz yayımlandı. Kılavuzda yeni kısıtlamalarla ilgili vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlandı. Peki Şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı? Ne zaman şehirlerarası seyahat kısıtlaması olacak?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI VAR MI?

3.Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

3.1. Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

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Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

3.2. Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

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