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Şehirlerarası otogarda kapsamlı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şehirlerarası otogarda kapsamlı denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Terminalde hizmet veren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallar hatırlatılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde 15 günlük periyotlarla düzenlenen şehirlerarası otobüs terminaline yönelik denetimler, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin de katılımlarıyla yapıldı. Korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, terminal genelinde bilet satış gişeleri başta olmak üzere dükkanlar ve taksi yazıhanesinde evrak incelemesi gerçekleştirdi. Denetimlerde ayrıca, terminal içerisinde belirlenen kurallara uyulması noktasında esnaflar bilgilendirilirken özellikle HES kodu, temizlik ve maske konusunda da hassas davranılması uyarısında bulunuldu. - DÜZCE

Şehirlerarası otogarda kapsamlı denetim

Şehirlerarası otogarda kapsamlı denetim

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