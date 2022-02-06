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Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinden eroin çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinden eroin çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde bulunan bir yolcunun üzerinde yapılan aramada, 8 gram eroin ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde bulunan bir yolcunun üzerinde yapılan aramada, 8 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulama kapsamında Antalya'dan Seydişehir ilçesine gelen bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrollerini yapan narkotik ekipleri, durumundan şüphelendikleri R.T. isimli yolcunun üst aramasını yaptı. Yapılan aramada neticesinde şahsın üzerinde 8 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T., Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA

Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinden eroin çıktı

Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinden eroin çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Eroin, 3. Sayfa, Haber

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