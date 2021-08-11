Şehirlerarası otobüslere sıkı denetim
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Şehirlerarası otobüslere sıkı denetim

Şehirlerarası otobüslere sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye genelinde son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından şehirlerarası seyahat eden otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Türkiye genelinde son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından şehirlerarası seyahat eden otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Çorum'daki denetimlerde ekipler tarafından sürücülere alkol testi yapılırken, yolculara da emniyet kemeri takmaları ve pandemi kurallarına uymaları için uyarı yapıldı.

Sürücülerden uykusuz yola çıkmamaları ve takograf saatlerine dikkat etmelerini isteyen Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, "Emniyet kemeri bizim için olmazsa olmaz. Bu konuda sürekli uyarılarda bulunduğunuzu biliyoruz. Kaza olduğunda bizi kurtaracak tek şey emniyet kemeri. Uykumuz gelirse tereddüt etmeden dinlenme yerine otobüsümüzü çekelim. Kurallara uyalım" dedi.

Denetimlerin artırıldığını açıklayan Demir, "Bu yıl 25 bin otobüs denetimi gerçekleştirdik. İl merkezinde meydana gelen kazalarda büyük bir düşüş var. Yüzde 75 gibi. Bu düşüşlerde sizlerin duyarlılığı ve bizlerin denetimiyle oluyor. Can taşıyorsunuz. Bunların sorumluluğu tamamen size ait" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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