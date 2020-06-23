Şehirlerarası Otobüslerde Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası otobüsler için alınan yeni kararlar açıklandı. Şehirlerarası otobüslerde koronavirüs tedbirleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Şehirlerarası Otobüslerde Koronavirüs Tedbirleri Neler?

Yeni tip koronavirüs ile mücadeledeki normalleşme sürecinde şehirlerarası otobüsler için birtakım kararlar alındı. Alınan kararlara göre şehirlerarası otobüslerde sıcak ikram yapılmayacak. Şehirlerarası otobüslerde yolculara ikram edilen yiyecek ve içeceklerin ambalajlı olması gerekecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Tüm bu tedbirlerimizi yolcularımız ve işletmelerimizin sağlığı için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, temizlik, maske ve mesafe kuralına tam uyum sağlamak, salgınla mücadele başarımızı artıracaktır"

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 22 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 188.897 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.974'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 161.533 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.