Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı
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Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı Artan kazalar sonrası Kütahya'da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı

KÜTAHYA - Artan kazalar sonrası Kütahya'da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri ve şoförlerin dönüşümlü araç kullanmalarına yönelik kontrol gerçekleştirdi.

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çıkışında uygulama yapan ekipler, otobüslerdeki yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıklarını kontrol ederek onlara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Uygulamadan ve denetimlerden memnun olduklarını söyleyen yolcu ve kaptanlar kurallara uyulması gerektiğinin hayati öneme sahip olduğunu söylediler.

Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı
Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı
Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı
Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı
Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı
Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı
Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı
Artan kazalar sonrası şehirlerarası otobüslerde denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu

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