Şehirlerarası Otobüsler Yolcu İndirebilecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, şehirlerarası otobüslerin ilçe merkezinde yolcu indirme sorununun çözüme kavuştuğunu bildirdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı kararın İl Trafik Komisyonunda onaylandığını hatırlatarak, Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs firmalarının yetkilileri ile de yaptığı görüşmelerin ardından Gülüç-Kepez arasındaki karayolunda yolcu otobüslerinin Karayolları Taşıma Kanunu'na göre ortaya çıkan yolcu indirme sorununun çözüldüğünü belirtti. Bu durumun vatandaşların yoğun eleştirilerine neden olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, söz konusu sorunun çözümü için konunun tarafları ile yapılan yazışma ve görüşmeler sonucu 3 noktada yolcu indirilebileceğini anlattı. Başkan Uysal konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Bildiğiniz gibi daha önce terminalimizdeki otobüs firmalarını ziyaret ederek görüşmelerimizi yapmıştık. Vatandaşların mağduriyetini gidermek adına sorunu İlçe Trafik Komisyonu'na getirdik ve burada indirme noktaları kabul edildi. Ardından da 30 Kasım 2018 tarihinde de Zonguldak İl Trafik Komisyonu ilçemizdeki indirme noktalarını onayladı. Belediye olarak bu 3 noktadaki ceplerin fiziki şartlarını uygun hale getirdik. Buralara yolcu indirme levhaları dikilerek gerekli çalışma bitirilecek. Artık, otobüs firmaları Kışla-Kepez güzergahı üzerinde 3 noktada, Potbaşı, Devrek Yolayrımı ve Carrefour yanında yolcu indirebilecekler. Bu uygulamayla vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıyı çözmenin mutluğu içindeyiz." - ZONGULDAK