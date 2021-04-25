Şehirlerarası otobüsçü esnafı virüsün bitmesini bekliyor
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Şehirlerarası otobüsçü esnafı virüsün bitmesini bekliyor

İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Haberler | Güncel

Şehirlerarası otobüsçü esnafı virüsün bitmesini bekliyor Terminal işletmecisi Mirza Binboğa: "Bu virüsü diğer ülkeler gibi tamamen bitirip, turizmin önünü açalım" Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen şehirlerarası yolculuk kısıtlamaları ile ilgili açıklama yapan Kayseri Şehir...

Şehirlerarası otobüsçü esnafı virüsün bitmesini bekliyor

Terminal işletmecisi Mirza Binboğa: "Bu virüsü diğer ülkeler gibi tamamen bitirip, turizmin önünü açalım"

KAYSERİ - Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen şehirlerarası yolculuk kısıtlamaları ile ilgili açıklama yapan Kayseri Şehir Terminali İşletmecilerinden Mirza Binboğa, otobüsçü esnafının virüsün bitmesini istediğini söyleyerek, "Bu virüsü tamamen bitirip, turizmin önünü açalım" dedi.

En son kabine toplantısının ardından verilen karardan sonra şehirlerarası yolculuğun durduğunu söyleyen Mirza Binboğa, "Malumunuz şehirlerarası kısıtlamanın gelmesinden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesiyiz. Bizimle beraber lokantalar, kafelerde etkilendi ama en çok şehirlerarası taşımacıları olarak biz etkilendik. Geçen sene Mart ayından beri pandemi var ama bizim kış aylarıyla birlikte işlerimiz zaten durmuştu. 1 buçuk yılı aşkın süreden beri otobüsçü esnafı çok perişan ve mağdur durumda. 2 ay öncesine kadar yüzde 50 kapasite ile çalışmaktaydık. Bu yüzde 50 kapasite kalktı. Ancak geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanımızın şehirlerarası kısıtlamalara yönelik vermiş olduğu beyanından sonra şehirlerarası yolculuk tamamen bitti. Halbuki vatandaşlar arasında bu konuda bir yanlış anlaşılma oldu. Bileti olan ya da rezervasyonu olan kişi zaten şehirlerarası kısıtlamalardan muaf oluyor. Zaten sektörümüz mağdurdu, şimdi tüm mağdur hale geldik. Pandemide her sektör gibi biz de mağduruz" dedi.

Binboğa, diğer ülkeler gibi virüsten etkilenen turizm sektörünün önünün açılmasını istediklerini belirterek, "Biz devletimizden herhangi bir kira yardımı da beklemiyoruz. Sadece Cumartesi ve Pazar günleri olan kısıtlamaları vatandaşlarımız bir eğlence olarak görüyor. Ellerine bir ekmek alarak dışarıda geziyorlar. Cumartesi ve Pazar günleri için vergi levhası olan insanların bile evden çıkmaması gerekiyor. Biz çıkarılmamasını istiyoruz. Bir haftada ya da 10 günde kimse aç kalmaz. Bu vatandaş Çanakkale Savaşını görmüş, 15 Temmuz darbesini görmüş. Açlığa dayanan bir milletiz biz. Bizde bu virüsü diğer ülkeler gibi bitirelim ve turizmin önü açılsın. İşimizin önü açılsın. Bizde ne yapacağımızı bilelim. Bir Cumartesi, Pazar ile insanlarımız dışarı çıkmazsa ölmez. Benim devlet büyüklerinden isteğim, vatandaş Cumartesi, Pazar da olsa tamamen evlerinin önüne dahi çıkmasın ve bu virüsü bitirelim" ifadelerini kullandı.

Şehirlerarası otobüsçü esnafı virüsün bitmesini bekliyor
Şehirlerarası otobüsçü esnafı virüsün bitmesini bekliyor
Şehirlerarası otobüsçü esnafı virüsün bitmesini bekliyor
Şehirlerarası otobüsçü esnafı virüsün bitmesini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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