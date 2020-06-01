Şehirlerarası Otobüs Terminali açıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelede yeniden normalleşme sürecinde Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki otobüs seferleri tekrar başladı.
01.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:26
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelede yeniden normalleşme sürecinde Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki otobüs seferleri tekrar başladı.
Afyonkarahisar Şehirler Arası Otobüs Terminali Müdürü Fatih Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibari ile normalleşme adımları çerçevesinde otogarın açıldığını söyledi.
Kaynak: AA