Şehirlerarası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı
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Recep Tayyip Erdoğan

Şehirlerarası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı

Şehirlerarası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı Gerekli izinleri olmayanlar şehirlerarası seyahat yapamayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuğunun izne bağlanması bugün saat 17.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

28.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:18
Şehirlerarası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı

Şehirlerarası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı

Gerekli izinleri olmayanlar şehirlerarası seyahat yapamayacak

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuğunun izne bağlanması bugün saat 17.00 itibariyle yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bekleyen yolcular, belirtilen saat öncesindeki son seferlere yetişti.

Çanakkale'de şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, valilik izni olmadan şehri terk edemeyecek. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün kalabalık ve toplu ulaşımlarda daha fazla yayıldığı gerekçesiyle alınan kararlar doğrultusunda tüm illerde saat 17.00'dan sonra şehirlerarası otobüs seferleri yapılamayacak. Aynı zamanda gün içinde gerçekleştirilecek seyahatlere ise valilik tarafından verilen izinlerle devam edilecek.

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda; " Çanakkale'den diğer illere otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17: 00'den itibaren ancak Çanakkale Valiliğinin izni ile yapılmasına, Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle; doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilmesine, İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Çanakkale Valiliği tarafından oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenmesine, Seyahat İzin Kurulu Çanakkale Valiliğinin belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurulların otogarlarda görev yapmasına, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesine, Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferinin planlamasına ve ilgililere bilgi verilmesine, Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulmasına, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlamasına, Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilmesine, Çanakkale Valiliğince, illerine gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilmesine, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususunun tebliğ edilmesine ve uyulup uyulmadığının sürekli kontrol edilmesine, Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesine, Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları, kapasitelerinde boşluk olması durumunda almasına, Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına, İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin planlanmasına, Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, sürekli hijyen kuralları açısından kolluk birimleri, yerel yönetimler ve Sağlık İl Müdürlüğü görevlilerince denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmelerinin sağlanmasına, Yukarıda belirtilen kararlar çerçevesinde, otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi 17: 00'den itibaren durdurulması için gerekli kararların, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şehirlerarası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı

Kaynak: İHA

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Şehirlerarası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı

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