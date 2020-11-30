Şehirler arası ulaşım yasaklandı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi günler sokağa çıkma yasağı olacak?

Bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası alınacak kararlar merak ediliyor. Peki, Şehirler arası ulaşım yasaklandı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi günler sokağa çıkma yasağı olacak? 30 Ekim koronavirüs tablosu!