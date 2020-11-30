Şehirler arası ulaşım yasaklandı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi günler sokağa çıkma yasağı olacak?
30.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:20
Bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası alınacak kararlar merak ediliyor. Peki, Şehirler arası ulaşım yasaklandı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi günler sokağa çıkma yasağı olacak? 30 Ekim koronavirüs tablosu!
Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin yetersiz kalması sonucunda bugün Kabine toplantısı yapıldı. Peki, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler neler? Şehirler arası ulaşım yasaklandı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi günler sokağa çıkma yasağı olacak?
ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM YASAKLANDI MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Vatandaşların merakla beklediği Kabine toplantısı bugün yapılıyor. Devam eden Kabine toplantısında alınacak kararlar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Şehirler arası ulaşım yasaklandı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi günler sokağa çıkma yasağı olacak?gibi soruların yanıtları için detayları haberimizden takip edebilirsiniz.