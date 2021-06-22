Şehirler arası ulaşım yasak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Vatandaşlar kararların detaylarını merak ederken maske zorunluluğu kalktı mı, konusu araştırıldı. Peki, Şehirler arası ulaşım yasak mı?