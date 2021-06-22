Şehirler arası ulaşım yasak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Vatandaşlar kararların detaylarını merak ederken maske zorunluluğu kalktı mı, konusu araştırıldı. Peki, Şehirler arası ulaşım yasak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Kabine toplantısı yaklaşık 3,5 saatlik görüşmenin ardından sona erdi. Kritik toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem için alınan kararları kameralar karşısında açıkladı. Peki, Şehirler arası ulaşım yasak mı?
ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM YASAK MI?
Alınan kararlar:
• 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
• Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.
• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
Covid hakkında:
En yaygın semptomlar:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk
daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
tat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi