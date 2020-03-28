Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı
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Kırıkkale, Ankara

Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı

Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı Şehirler arası seyahatte özel nedeni olan yolculara izin çıkmadı Kırıkkale'de seyahat etmek isteyen yolcular yeni uygulamaya takıldı Kırıkkale'de, şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen düzenlenmenin ardından seyahatlerin valilik iznine...

28.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:13
Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı

Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı

Şehirler arası seyahatte özel nedeni olan yolculara izin çıkmadı

Kırıkkale'de seyahat etmek isteyen yolcular yeni uygulamaya takıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen düzenlenmenin ardından seyahatlerin valilik iznine de bağlanması nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarında son Ankara minibüsü hareket etti. Uygulamanın başladığı saat 17.00'de gelen ve özel nedeni olmayan yolcular, kuruldan seyahat izini alamadı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Salgın ile mücadele kapsamında şehirler arası yolculuğa seyahat kısıtlamaları da valilikler aracılığıyla bugün saat 17.00'de başlatıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de yer alan 15 Temmuz Demokrasi Otogarına gelen vatandaşlar saatler öncesinden biletlerini aldı. Saatlerin 17.00'yi göstermesi ile son genelgeden önceki Ankara minibüsü de hareket etti. Genelgeye göre iller arası otobüs seferlerine valilik tarafından otogarda oluşturulan Seyahat İzni Kurulu tarafından izin verilecek. Bazı yolcular da bu uygulamaya takılarak kuruldan izin alamadı. Bir vatandaş da izin çıkmayınca sinirlerine hakim olamayıp yetkililere sitem etti.

Ankara'da özel bir hastanede hemşire görevlisi olduğunu belirten Melih Bozdaş, "Ankara'ya gitmem gerekiyor ama izin çıkmadı, kaldım. İzin özel olduğu için iznim yokmuş" dedi.

Tedbirler kapsamında Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de otogarda çeşitli denetim ve kontrollerde bulundu.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı

Kaynak: İHA

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Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı

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