Şehirler arası seyahat eden yolcu otobüslerinde polis denetimi sıklaştı
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Beyşehir, Bodrum, Polis, Güncel

Şehirler arası seyahat eden yolcu otobüslerinde polis denetimi sıklaştı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılacağının duyurulması sonrasında şehir giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında polis ekiplerinin denetimleri artırıldı.

30.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:45
Şehirler arası seyahat eden yolcu otobüslerinde polis denetimi sıklaştı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılacağının duyurulması sonrasında şehir giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında polis ekiplerinin denetimleri artırıldı.

Beyşehir terminali karşısındaki polis uygulama kontrol noktasında Bodrum'dan ilçeye gelerek Kahramanmaraş ili yönüne seyir halinde olan bir yolcu otobüsü saat 03.30 sıralarında durdurularak denetim yapıldı. Polis, durdurulan otobüs içerisindeki seyahat eden yolcuların seyahat izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Kontrol esnasında bir yolcunun seyahat izin belgesini polise gösterememesi üzerine otobüsün yolculuğunu sürdürmesine izin verilmedi. Uygulama noktasına 112 sağlık ekipleri çağrılırken, gelen sağlık görevlileri izin belgesini beyan edemeyen yolcunun ateşini ölçtü, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirlenince noktadan ayrıldı. Bodrum'dan seyahat izin belgesini alarak otobüse bindiğini öne süren H.A. adlı yolcu üzerinde ve otobüsün içerisinde belgesini bulamaması üzerine araçtan inerek bagajdaki valizini de polis nezaretinde kontrol etti.

Yolcu otobüsü yolcunun seyahat belgesinin bulunmasıyla bir buçuk saat sonra yoluna devam edebildi

Bodrum'dan yola çıkan otobüsün yolda arızalanmasından dolayı araç değişikliği yapılarak yolcuların bir başka otobüsle yollarına devam ettiğinin bildirilmesi üzerine uygulama noktasındaki polis ekipleri, Bodrum terminalindeki görevlilerle söz konusu yolcunun seyahat izin belgesi listesinde isminin olup olmadığını belirlemek için irtibata geçti. Bu arada, araç değişikliğinin yapıldığı göl kenarında ise adı geçen yolcunun seyahat izin belgesinin yerde bulunduğu öğrenildi. Yolcunun belgesini araç değişikliği esnasında montunun cebinden düşürdüğü anlaşılırken, belgenin fotoğrafı da Beyşehir'deki polis ekiplerine gönderildi. Yolcunun seyahat izin belgesinin olduğunun tespit edilmesinin ardından yolcu otobüsünün seyahatine devam etmesine izin verildi.

Yaklaşık 1,5 saat süresince polis uygulama noktasında beklemek zorunda kalan yolcu otobüsünde Bodrum'da bir şantiyede çalışan işçilerin yolcu olarak bulunduğu ve memleketleri Kahramanmaraş'a seyahat etmekte oldukları öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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