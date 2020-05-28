Şehirler arası otobüsler sefere hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehirler arası otobüsler sefere hazır

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması kararının ardından hatların yeniden açılması durumunda firma ve otobüsler seferlere hazır halde bekliyor.

Şehirler arası otobüsler sefere hazır
28.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:01

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması kararının ardından hatların yeniden açılması durumunda firma ve otobüsler seferlere hazır halde bekliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 28 Mart 2020 tarihli genelgesine göre şehirlerarası otobüs seferlerinin izinle yapılmasının ardından çok az sayıda araç il dışına çıkabiliyor. Günlük 1.500 otobüsün giriş-çıkış yaptığı 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda salgın sürecinde bu sayı günlük 25'lere kadar geriledi.

Kontrollü normal hayata geçilmesinin ardından seyahat kısıtlamasının kalkması durumunda otobüsler ve firmalar yeni dönem için tüm hazırlıklarını tamamlayarak sefere hazır halde alınacak kararı bekliyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık tedbirlerini aldıklarını, yolcuları güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere götürmeyi beklediklerini ifade etti.

İstanbul, Ankara, İzmir hattının da serbest bırakılmasını istediklerini anlatan Özcan, "Tüm otobüs ve yazıhanelerimiz dezenfekte oldu. Personelimizin hazırlıkları da tamam. Dinlenme tesislerinin de kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Hazır vaziyette bekliyoruz." dedi.

İkramlar kalkabilir

Araç içi ikramlarla ilgili de karar aşamasında olduklarını kaydeden Birol Özcan, şunları söyledi:

"Otobüslerde ikramları oldukça azaltacağız, Hatta kaldırmayı da istiyoruz. Biliyorsunuz bazı firmalar direniyor bazıları da kaldırmak istiyor, kaldırma taraftarıyız. Sadece kapalı su ikram etmek istiyoruz. Koronavirüsle ilgili tedbirli davranmamız lazım, Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerine uymamız lazım."

Otobüste görev yapacak sürücü ve muavinlerin de maskeli, eldivenli hizmet vereceğini aktaran Özcan, tüm tedbirlerin hazır olduğunu yineledi.

Köprü ve otoyol geçişlerinde destek talebi

Şu anda çok az sayıda aracın sefere çıkabildiğini hatırlatan Özcan, seyahat izin belgesi alan ÇAYKUR'a kayıtlı üreticiler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların memleketlerine gitmesiyle sektörde biraz hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

Yeni kurallarla bir otobüste en fazla 20 yolcu taşınabileceğini belirten Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şekilde kazancımız gidiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve yollar da şimdiki şartlarda bizi çok zorluyor. Hele ki Ege'ye giden bir otobüsümüz Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri'ni kullanmak zorunda kalıyor. Gidiş gelişi köprü ve otoban parası 1.100 lira. Eşler, anne çocuk seyahat edince ayrı oturuyorlar ama evde bir arada yaşıyorlar. Bunların da yan yana oturmasına izin verilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Haber
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Fahrettin Koca Hasan Polatkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Michael Jordan
Daha Fazla Balık Kadın Twitter Trabzon
Şu an buradasınız: Şehirler arası otobüsler sefere hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 11:05:04. #1.15#
title