"Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğu başladı Balıkesir Valiliğince yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirler alınmaya başlandı.

Balıkesir Valiliğince yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirler alınmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koronavirüs genelgesiyle ilave tedbirler gereğince oluşturulan 'Seyahat İzin Kuruluna' Balıkesir Şehirler Arası Terminalinde görevlendirildi.

Yapılan çalışmalarda, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, refakatçiler, dış ildeki üniversite hastanelerinde randevusu olan kişilere, birinci derece akrabaları vefat edenler ve ağır hastası olanlar (Ölüm belgesi aranacak), ilk memuriyet ataması nedeniyle gelen ve giden personeller, askeri celp, terhis, sevkler ve askeri izin dönüşleri, 15 gün içinde kalacak yeri olmayan kişiler (Taşınma dahil) ve kamu görevlisi olup senelik izinle gelen personellerin şehirden çıkışlarına izin verilecek.

Talebi uygun görülen yolcular, kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' alarak yola çıkacak.

Balıkesir'deki otobüs firmalarından sadece Uludağ'ın çalışacağı öğrenilirken, günde 2 otobüsün seyahat edeceği belirtildi. Balıkesir-İstanbul arası 09.00 ila 17.00, Balıkesir-Ankara arası da 10.00 ila 23.59 seferler düzenlenecek.

Yolcu sayısının fazla olması durumda ise ek sefer yapılabilecek. Seyehat belgesini alan yolcular sağlık taramasından geçirilecek. Balıkesir'e gelen yolcular da sağlık kontrolünün ardından kente alınacak.

Öte yandan kente giriş yapan otobüsleri durduran polis ekipleri, yolculara tedbirlerle ilgili bilgiler aktarıyor. Jandarma ekipleri de yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Balıkesir'den ilçelere gidişlerde seyahat belgesinin gerekmediği belirtilirken, belge başvurusunun otobüs terminali, toplu taşıma merkezi, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Altıeylül ve Karesi İlçe Emniyet Müdürlükleri ve ilçe jandarma komutanlıklarından yapılabileceği fakat belgenin otobüs terminalinden alınacağı öğrenildi.

-"İnşallah hep beraber atlatacağız"

Seyahat eden yolculardan Emre Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de alınan tedbirleri beğendiğini söyledi.

Eriş, uygulama ve açıklamaların yeterince yapıldığını ifade ederek, "Tedbirleri bizim de uygulamamız gerekiyor, çok mecbur kalmadığımız sürece dışarı çıkmamamız gerekiyor. Daha sağlıklı bir hayat yaşamak için evde kalmalıyız. Uygulamalardan memnunuz, inşallah Türkiye için hakkımızda hayırlısı olur. Güvenlik güçlerimize de başarılar diliyorum. İnşallah hep beraber atlatacağız." diye konuştu.

Yolculardan Kemal Boduroğlu da "Hükümetimiz gerekli tedbirleri alıyor, biz de bunlara uyduğumuz sürece virüsü atlatacağımıza inanıyorum. Uludağ'da çalışıyordum, sezonu kapatıp şimdi evime dönüyorum. Kendimi 14 gün boyunca karantina altında tutacağım. Herkes üstüne düşen vazifeyi yerine getirirse bu durumu atlatırız." dedi.

Kaynak: AA