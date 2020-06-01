Şehirler arası kısıtlamanın kalkmasıyla Bursa ve Yalova otogarlarında hareketlilik başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehirler arası kısıtlamanın kalkmasıyla Bursa ve Yalova otogarlarında hareketlilik başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 il ile Zonguldak'a uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılması üzerine, Bursa ve Yalova'daki şehirler arası otobüs terminallerinde yoğunluk oluştu.

01.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:18

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 il ile Zonguldak'a uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılması üzerine, Bursa ve Yalova'daki şehirler arası otobüs terminallerinde yoğunluk oluştu.

Bursa'dan farklı kentlere gitmek isteyenler, kısıtlamanın kalkmasının ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi.

Hareket saati gelen otobüslere binen yolcular, sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları koltuklarda yolculuğa başladı.

Otobüs firması çalışanlarından Orhan Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır bu sektörde görev yaptığını ancak ilk kez böyle bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Güzel, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından şifresini alanların yolculuk yapabildiğine dikkati çekerek "Otogarımız ilk günden çok iyi. Araçlarımız dolu gidiyor. 5 Haziran'a kadar bizim firmanın otobüsleri doldu. Gerekli önlemlerimizi aldık. 46 kişilik araca 23 kişi bindiriyoruz. Yolcularımız maskeli şekilde koltuklarına oturuyor. Bu tedbirleri almak zorundayız. Herkes üzerine düşeni yapmalı." diye konuştu.

Bayram Tunç da 20 yıldır otogarda çalıştığını belirterek "Hiç böyle bir dönem yaşamamıştık. 2,5 ay evden çıkmadık. 'İşlerimiz ilk günden iyi' diyebiliriz. Arabalarımız dolu gidiyor. Gerekli tedbirlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Yalova

Yalova Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen yolcular, ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Yolcuların, terminaldeki bekleme koltuklarına aralıklı oturmalarına izin veriliyor.

Seyahat firması çalışanı Ahmet İbin, araçların, yolcu kapasitesinin yüzde 50'siyle hareket ettiğini söyledi.

İbin, biletlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği tarifeye göre satıldığını ifade etti.

Şehirler arası kısıtlamanın kalkmasıyla Bursa ve Yalova otogarlarında hareketlilik başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
'Fenerbahçe'de oynar mısın?' sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Bir ilimizde daha salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Bir ilimizde daha salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü...
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Tilbe Saran Demet Akbağ Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Kabak Gökhan Gönül Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Kadın Şehit Haziran
Şu an buradasınız: Şehirler arası kısıtlamanın kalkmasıyla Bursa ve Yalova otogarlarında hareketlilik başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 15:19:01. #1.14#
title