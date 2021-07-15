, şehirler arası ana omurga şebekesi yatırımlarını sürdürüyor
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, şehirler arası ana omurga şebekesi yatırımlarını sürdürüyor

, şehirler arası ana omurga şebekesi yatırımlarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, "Vodafone Grubu içinde 400 gigabit supercore teknolojisini şebekesinde uygulayan ilk ülke olduk. Bu teknoloji sayesinde İstanbul-İzmir arasında birleşik şebeke 2 terabit/s hıza ulaşacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, "Vodafone Grubu içinde 400 gigabit supercore teknolojisini şebekesinde uygulayan ilk ülke olduk. Bu teknoloji sayesinde İstanbul-İzmir arasında birleşik şebeke 2 terabit/s hıza ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 5G'ye giden yolda şebeke altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede mobil ve ev interneti müşterilerine aynı şebeke üzerinden hizmet veren Vodafone, artan kapasite ihtiyacı doğrultusunda şehirler arası ana omurga şebekesine yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Vodafone, son olarak, şehirlerarası IP arayüzlerini 400 gigabit teknolojisiyle yenilerdi. Bu teknolojiyle, önceden tek bir arayüzden 100 gigabit veri taşınırken, artık bu kapasite 4 kat artırılarak tek bir arayüzden 400 gigabit veri taşınabilecek.

Bu kapsamda, ilk etapta İstanbul-İzmir arası canlı abone trafiği 400 gigabit supercore'a aktarıldı. Yakın zamanda testleri tamamlanan bu yeni yapıda, İstanbul-İzmir arası birleşik şebeke 2 terabit/s hıza ulaşacak. Vodafone, bu girişimiyle, geleceğe dönük IP mimarisi kurmaya odaklandığı modernizasyon ve 5G çalışmalarında önemli bir adım atmış oldu.

"Türkiye'nin dijitalleşme sürecine ciddi katkılar sunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Türkiye'nin dijitalleşmesi sürecinde en yeni ve en faydalı teknolojilere odaklandıklarını belirtti.

Vodafone olarak, müşterilere en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiden en üst düzeyde faydalandıklarının altını çizen Rerolle, yaptıkları altyapı yatırımlarıyla hem şehirler arası bağlantı kapasitesini genişlettiklerini hem de daha yüksek kapasiteleri müşterilerin hizmetine sunduklarını ifade etti.

Rerolle, şunları kaydetti:

"Vodafone Grubu içinde 400 gigabit supercore teknolojisini şebekesinde uygulayan ilk ülke olduk. Bu teknoloji sayesinde İstanbul-İzmir arasında birleşik şebeke 2 terabit/s hıza ulaşacak. Bu gelişme, Türkiye'nin dijitalleşme sürecine de ciddi katkılar sunacak. Şehirlerarası internet altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Vodafone olarak, Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefimizle bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve şebekemize dahil etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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