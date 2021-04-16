Şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Dinamik ve Tematik Denetimler kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Dinamik ve Tematik Denetimler kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

Türkiye'de dinamik ve tematik denetimler sürüyor. Bu kapsamda Düzce merkezde jandarma ve polis ekipleri ulaşım araçları denetimini gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu görülürken emniyet güçleri eğitici uyarılar yaptılar. Yetkililer denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşların kurallara uymasını istediler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı