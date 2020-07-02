Şehiriçi minibüsler dezenfekte edildi Adıyaman Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında şehiriçi ulaşımında hizmet veren özel minibüslerde dezenfekte çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında şehiriçi ulaşımında hizmet veren özel minibüslerde dezenfekte çalışması yaptı.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, toplu taşıma araçlarını kullanan halkın hijyenik bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla şehir içerisinde hizmet veren tüm araçlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Yapılan dezenfekte çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren minibüs şoförleri ve vatandaşlar ise belediye yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA