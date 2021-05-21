Şehire uyuşturucu sokacaklardı ekipler tarafından yakalandı
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Şehire uyuşturucu sokacaklardı ekipler tarafından yakalandı

Şehire uyuşturucu sokacaklardı ekipler tarafından yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak iline uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şahısların aracına ekipler operasyon düzenledi.

Zonguldak iline uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şahısların aracına ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; S.A. isimli şahsın araçla Zonguldak ili ve ilçelerine uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Zonguldak Alaplı İlçesi Akçakoca-Alaplı yolu üzerinde durdurulan araçta içerisinde E.Ö. (40), S.A.(31), E.A. (40) ve A.B.(35) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Bulundurmak (TCK Md.191) suçundan adli işlemlere başlanıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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