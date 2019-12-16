Şehirder yönetiminden Palandöken övgüsü

16.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:23

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Yönetim Kurulu Üyeleri Palandöken'de Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ve Erzurum Valiliği'nin yaptığı yatırımları, tesisleri gezip incelemelerde bulundu.



Yapılan yatırımların ardından bir tatil kasabası haline gelen Palandöken'in aynı zamanda sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli kış sporları merkezi olduğuna dikkat çeken ŞEHİRDER Yönetim Kurulu, gelinen noktayı birkaç sene evveliyle karşılaştırmanın bile mümkün olmadığını ifade ettiler.



Palandöken'e yapılan kapsül kafe, küre kafe, fanus kafeler, bungalov evler ve diğer sosyal donatılarla dağın adeta sivilleştiğini, sadece hafta sonları değil, hafta içlerinde de dağın cıvıl cıvıl olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez ve yönetim kurulu üyeleri tüm bunların yanında Palandöken'in dünyanın en uzun üçüncü kayak pistine sahip olduğunu hatırlattı.



ŞEHİRDER Başkanı Eğilmez Palandöken'le ilgili şu bilgileri verdi: "12 kilometrelik pistiyle Türkiye'nin en uzun ve dünyanın da üçüncü en uzun kayak pistine sahip olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde; 4'ü doğal pist, 8'i başlangıç seviyesinde, 9'u orta düzeyde ve 3'ü de usta kayakçılar seviyesinde olmak üzere toplam 24 pist bulunuyor. Erzurum şehir merkezine 4 kilometre, Erzurum Havaalanı'na ise 20 kilometre mesafede bulunan ve bu ulaşım imkanı kolaylıklarıyla kar turizminin yoğun ilgi gören tesislerine sahip Palandöken'de gece aydınlatması yapılan pistleriyle birlikte kesintisiz kayak keyfi bulunuyor. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre 2000 - 3176 metreler arasında bulunan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlerde 10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol lift hizmet vermektedir. Gondol lift ile 1000 metrelik bir tırmanışla Ejder Tepesi'ne ulaşılırken, tüm pistlerde aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sunulmaktadır. Palandöken Kayak Merkezi; alp disiplini ve snowboard için son derece uygun pistler sunarken; kayak dışında, yamaç paraşütü, dağcılık, snowtube, paintball gibi farklı turizm çeşitleri için de alternatif oluşturmaktadır. Palandöken Dağı'nın çevresi doğal park görünümüyle, gezi, piknik ve seyir alanı olarak dört mevsim ayrı güzellikler sunmaktadır."



Daha sonra ŞEHİRDER Yönetim Kurulu Erzurum Valiliği'nin yaptırdığı oteli ve bungalov evleri gezdi. Gerek mimarisiyle ve çevre düzenlemesiyle Palandöken'e katma değer olan yatırıma hayran kalan ŞEHİRDER Yönetim Kurulu üyeleri kısa sürede açılacak olan otelin (Vilayet Evi ve Bungalov Evleri) yarıyıl tatiline yetişmiş olmasının ayrıca sevindirici olduğunu söylediler.



Heyette bulunan ŞEHİRDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş da yapılan tesislerin oldukça nitelikli ve estetik olmasının memnun edici olduğunu; lakin bungalov evlerine "villas" isimlerinin koyulmasına üzüldüklerini söyledi. TDED Erzurum Başkanı Ertaş "Keşke bu muhteşem yatırım ve güzellik güzel Türkçemizle taçlansaydı, dedi.



ŞEHİRDER Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan tesislere hayran kaldıklarını belirterek, çabalarından dolayı bilhassa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve Erzurum Valisi Okay Memiş'e teşekkürlerini ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA