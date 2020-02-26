Şehirdeki tuvalet ve ihtiyaç alanları engelliler için yeniden düzenleniyor
Haberler » Güncel » Şehirdeki tuvalet ve ihtiyaç alanları engelliler için yeniden düzenleniyor - Haber

Şehirdeki tuvalet ve ihtiyaç alanları engelliler için yeniden düzenleniyor

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında bulunan tuvaletler dezavantajlı vatandaşlar için yeniden düzenleniyor.

26.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:54
Şehirdeki tuvalet ve ihtiyaç alanları engelliler için yeniden düzenleniyor

Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında bulunan tuvaletler dezavantajlı vatandaşlar için yeniden düzenleniyor.


Dezavantajlılar için yeni tuvalet ve ihtiyaç alanlarının da yapıldığı çalışmalar ile engelliler daha rahat ve kolay hizmet alabilecek. ekipleri tarafından, Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar, Şehirlerarası Otobüs Terminali başta olmak üzere dinlenme ve eğlenme alanları, mahalle konakları ve kurumlardaki tuvalet ve ihtiyaç alanlarında düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile Bilecik ilİ, başta dezavantajlı vatandaşlar olmak üzere herkes için daha rahat ve yaşanabilir hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca tuvalet ve ihtiyaç alanlarının sayıları da artırılarak, hizmete sunuluyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler