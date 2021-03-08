Şehirdeki tüm anıtlar ve heykeller yenilenecek
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Şehirdeki tüm anıtlar ve heykeller yenilenecek

08.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:33
Şehirdeki tüm anıtlar ve heykeller yenilenecek

Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde bulunan tüm anıt ve heykelleri yenilemek için çalışmalara başladı.

Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde bulunan tüm anıt ve heykelleri yenilemek için çalışmalara başladı.

İlk olarak Mimar Sinan Kültür Parkında bulunan anıt ve heykelleri yenileyerek çalışmalara başladıklarını söyleyen yetkililer, kısa süre içerisinde şehir merkezindeki tüm anıt ve heykellerin yenileceğini dile getirdi. Belediye yetkilileri, "Şehrimizin farklı noktalarında bulunan ve çeşitli çevresel etkenlerden dolayı yıpranan ve deforme olan anıt ve heykellerde bakım, boya, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz. Yapılan titiz çalışmaların ardından anıt ve heykellerimiz görsel açıdan daha güzel bir görünüme kavuşacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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